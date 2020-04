Von Kühen, grossen Eiern und gemähten Balkonen: Das Sportjahr 2020 in Zitaten Trotz Coronavirus hat dieses Jahr schon einige grossartige Sportmomente hervorgebracht. Wir blicken mit den besten Zitaten zurück.

Tyson Fury (rechts) liess seinem Kontrahenten Deontay Wilder im Ring keine Chance. Der will jetzt aber einen Rückkampf. Lesen Sie unten, was Fury dazu zu sagen hat. Keystone/AP

2. Januar

«Die gelbe Karte war fair, weil ich unhöflich war. Aber ich war unhöflich gegenüber einem Idioten.»

Tottenhams Trainer José Mourinho sieht im Spiel gegen Southampton die gelbe Karte, weil er in die Notizen des gegnerischen Assistenztrainers blickt. An der anschliessenden Pressekonferenz erklärt er sich in seiner ihm eigenen Art.

3. Januar

«Mis Huus isch chli. Je comprends ça.»

Der FC Luzern stellt seinen neuen Trainer vor: Fabio Celestini. Er erzählt, wie es um seine Schweizerdeutschkenntnisse steht. Trotz Sprachbarriere: Celestini holt bis zur Coronapause aus fünf Spielen 13 Punkte.

6. Januar

«Halt die Klappe! Was zum Teufel redest du da? Ich habe keinen Aufschlag mehr und du erzählst irgendeinen Scheiss!»

Beim ATP Cup in Brisbane verliert Alexander Zverev nicht nur gegen Stefanos Tsitsipas, sondern auch die Nerven. Er schimpft in Richtung seines Vaters.

8. Januar

«Emotionalität ist bei den Bayern auf und neben dem Platz sehr wichtig. Aber ich werde nicht durch den Meeting-Raum grätschen.»

Oliver Kahn bei seiner Vorstellung als neues Vorstandsmitglied des FC Bayern. Er ist offenbar ruhiger geworden.

11. Januar

«Je mehr ich an diesem Sieg herumstudiert habe, desto weniger hat es geklappt.»

Lange musste Corinne Suter auf ihren ersten Weltcup-Sieg warten. Im Januar wird sie endlich erlöst.

Corinne Suter hatte dieses Jahr schon öfter Grund zum Strahlen. Keystone

12. Januar

«Er hat gesagt, dass ich grosse Eier habe.»

Daniel Yule auf die Frage, was er eben mit dem Franzosen Julien Lizeroux besprochen habe. Yule gewinnt in Adelboden als zweiter Schweizer überhaupt den Slalom.

12. Januar

«Als ich beim Frühstück fürs Rührei angestanden bin, habe ich gemerkt, dass ich einen guten Flow habe.»

Die Schweizer Handballer gewinnen an der Europameisterschaft ihr Vor­rundenspiel gegen Polen mit 31:24. Überragender Akteur auf der Platte ist Spielmacher Andy Schmid mit 15 Toren, der seine starke Leistung hat kommen sehen.

Andy Schmid war von den Polen nicht aufzuhalten. Keystone

13. Januar

«Ich weiss nicht, ob mich Juve verändert hat. Meine Frau sagt, ich sei immer noch das gleiche Arschloch.»

Maurizio Sarri trainiert seit Sommer 2019 Juventus Turin. Gemäss seiner Frau ist er sich aber treu geblieben.

14. Januar

«Gestern war ich noch bei den Kühen in meinem Dorf spazieren, heute trainiere ich die besten Spieler der Welt.»

Der FC Barcelona präsentiert Quique Sétien als neuen Trainer. Und der scheint davon am meisten überrascht zu sein.

29. Januar

«Herzlichen Glückwunsch. Unser Cheftrainer Friedhelm Funkel wurde am Dienstagabend als Düsseldorfs Trainer des Jahres ausgezeichnet.»

Anerkennende Worte der Social-Media-Abteilung der Fortuna Düsseldorf. 13 Stunden später tweetet der abstiegsgefährdete Verein: «Vorstand von Fortuna Düsseldorf stellt Friedhelm Funkel frei.» Der Fussball ist halt ein, nun ja, schnelllebiges Geschäft.

🙌🏻🙌🏻🙌🏻

Herzlichen Glückwunsch 🥳

Unser Cheftrainer Friedhelm Funkel wurde am Dienstagabend als Düsseldorfs Trainer des Jahres ausgezeichnet.



👉🏻 https://t.co/H5lFiPgwUd#f95 | 🔴⚪️ | #Funkel pic.twitter.com/hhVzRi4oyd — Fortuna Düsseldorf (@f95) January 28, 2020

3. Februar

«Mit einem Double Cheeseburger mit Extra-Käse. Das reicht mir.»

Andy Reid, Coach der Kansas City Chiefs, auf die Frage, wie er den Gewinn der Super Bowl feiern werde. Im Final in Miami schlägt sein Team die San Francisco 49ers überlegen mit 31:20.

11. Februar

«Mannschaft in einem katastrophalen körperlichen wie mentalen Zustand. Die Planung der Vorbereitung auf die Rückrunde, für die Michael Preetz verantwortlich ist, ist eine Katastrophe.»

Am 11. Februar verkündet Jürgen Klinsmann auf Facebook seinen Rücktritt als Trainer von Hertha BSC. Der «Sportbild» spielt er später sein geheimes Tagebuch zu, in dem er gnadenlos mit dem Verein und vor allem mit Hertha-Manager Michael Preetz abrechnet. Hier ein Eintrag vom 29. November 2019, der gleichzeitig eine sportliche Bestandesaufnahme ist.

23. Februar

«Wenn du nach so einem Spiel so ein Tor reinkriegst, fragst du dich: ‹Ist das noch der Fussball, den du liebst?›»

Lukas Görtler nach dem 3:3 zwischen St. Gallen und den Young Boys. Goalie Lawrence Ati Zigi vom FC St. Gallen hält den Penalty von Guillaume Hoarau, der aber wiederholt wird, weil sich Zigi zu früh von der Linie bewegt haben soll. Hoarau verwandelt den zweiten Elfmeter in der 99. Minute zum Ausgleich für den Meister.

Die Parade nützte nichts: Guillaume Hoarau traf mit dem wiederholten Penalty zum 3:3. Urs Bucher

24. Februar

«Als Kobe gestorben ist, ist ein Teil von mir gestorben.»

Michael Jordan an der Trauerfeier im Staples Center von Los Angeles. Der einstige Lakers-Superstar Kobe Bryant starb Ende Januar bei einem Helikopterabsturz. Auch seine 13-jährige Tochter Gianna kam ums Leben. Die Anteilnahme war weltweit gross.

5. März

«Sie fragen auch keinen Virologen, wie man gegen Wolfsburg spielt.»

Viele Trainer werden zum Coronavirus befragt. Leipzig-Coach Julian Nagelsmann gefällt das gar nicht und reagiert schlagfertig.

6. März

«Ich dachte: Ich will nicht schwul sein. Aber ich bin es. Nun ist es raus. Ich bin so, ich kann nichts dafür. So bin ich geboren.»

Der Schwinger Curdin Orlik outet sich als erster männlicher Schweizer Spitzensportler als homosexuell.

6. März

«Weder das Wort Absage noch das Wort Verlegung wurde überhaupt erwähnt.»

IOC-Präsident Thomas Bach sieht keine Dringlichkeit, die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio aufgrund der Corona­krise in Frage zu stellen. Erst knapp drei Wochen später gab man beim IOC klein bei und verschob die Spiele in Japan um ein Jahr.

11. März

«Mir ist klar, dass ich ein sehr schlechter Verlierer bin. Ich verstehe einfach nicht, dass sie mit dieser Qualität diesen Fussball spielen.»

Liverpools Trainer Jürgen Klopp kritisiert nach dem Aus in der Champions League das defensive Auftreten von Gegner Atlético Madrid.

12. März

«Es ist schockierend, dass wir alle in diesem Raum sitzen.»

Weltmeister Lewis Hamilton drei Tage vor dem Saisonauftakt in der Formel 1 in Melbourne. Einen Tag später wird das Rennen dann abgesagt.

13. März

«Ich war sorglos, es gibt keine Ausrede. Ich hoffe, meine Geschichte dient als Warnung, und jeder nimmt das nun ernst.»

Rudy Gobert von den Utah Jazz ist der erste NBA-Spieler, der sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein paar Tage davor betatschte er mit grossem Show-Effekt Mikrofone an einer Pressekonferenz.

6. April

«Ich glaube nicht, dass es besonders verlockend ist, noch einmal in den Ring zu steigen und eine totale Abreibung zu kassieren wie beim letzten Mal.»

Im Februar liess Boxer Tyson Fury seinem Gegner Deontay Wilder nicht den Hauch einer Chance. In einem Podcast zeigt sich Fury überrascht, dass Wilder trotzdem einen Rückkampf will.

9. April

«Ich habe gar keinen Garten, aber den Balkon habe ich gemäht ohne Ende.»

Wolfsburg-Spieler Maximilian Arnold im Interview mit dem SID auf die Frage, ob sein Rasen derzeit so akkurat gemäht wie noch nie sei.