Vor leeren Rängen: Milan mit erster Heimniederlage seit November Die AC Milan kassiert in der Serie A die erste Heimniederlage seit November. In der 26. Runde unterliegen die Mailänder im San Siro dem abstiegsgefährdeten Genoa mit dem Schweizer Valon Behrami 1:2.

Trotz Kunststück: Zlatan Ibrahimovic und die AC Milan verlieren im San Siro erstmals seit November KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI

(sda)

Goran Pandev (7.) und Francesco Cassata (41.) brachten die Gäste in der leeren Mailänder Heimstätte vor der Pause in Führung, ehe Zlatan Ibrahimovic eine Viertelstunde vor Schluss der Anschlusstreffer glückte. Die Partie in Mailand fand wie sämtliche Serie-A-Spiele am Sonntag aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer statt.

Rangliste und Telegramm:

Milan - Genoa 1:2 (0:2). - Tore: 7. Pandev 0:1. 41. Cassata 0:2. 77. Ibrahimovic 1:2. - Bemerkungen: Genoa mit Behrami (bis 63.). Spiel aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen.

Rangliste: 1. Lazio Rom 26/62 (60:23). 2. Juventus Turin 25/60 (48:24). 3. Inter Mailand 24/54 (49:22). 4. Atalanta Bergamo 25/48 (70:34). 5. AS Roma 26/45 (51:35). 6. Napoli 26/39 (41:36). 7. AC Milan 26/36 (28:34). 8. Hellas Verona 25/35 (29:26). 9. Parma 25/35 (32:31). 10. Bologna 26/34 (38:42). 11. Cagliari 25/32 (41:40). 12. Sassuolo 24/29 (38:39). 13. Fiorentina 25/29 (32:36). 14. Udinese 25/27 (21:37). 15. Torino 25/27 (28:45). 16. Sampdoria Genua 25/26 (28:44). 17. Genoa 26/25 (31:47). 18. Lecce 26/25 (34:56). 19. SPAL Ferrara 26/18 (20:44). 20. Brescia 25/16 (22:46).