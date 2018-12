Wawrinka trifft zum Saisonauftakt auf Russen Chatschanow

Stan Wawrinka stellt sich zum Saisonauftakt am ATP-Turnier in Doha eine schwierige Aufgabe. Der 33-jährige Waadtländer trifft in der 1. Runde auf den Russen Karen Chatschanow, die Nummer 11 der Welt.