Weger verpasst Top Ten knapp Biathlet Benjamin Weger stellt beim Weltcup in Nove Mesto im ersten Massenstartrennen des Winters seine gute Form mit einem 12. Platz unter Beweis.

Mitten in der Weltspitze: Benjamin Weger (Bild: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK)

Im achten Einzelrennen des Winters kam Weger zum sechsten Mal in die Top 12. Dieser Konstanz auf hohem Niveau fehlte im ersten Monat der Saison lediglich ein Exploit in Form eines Podestplatzes. Einen solchen verpasste der 29-jährige Oberwalliser am Sonntag bereits in der ersten Rennhälfte mit drei Schiessfehlern im Liegendanschlag. Stehend schoss er hingegen perfekt und schnell dazu. Damit verbesserte er sich noch vom 24. in den 12. Rang. Zum vierten Top-Ten-Platz der Saison fehlten knapp zehn Sekunden.

Der Sieg ging im dritten Rennen in Tschechien zum dritten Mal an den Norweger Johannes Thingnes Bö. Nur der klar Führende im Gesamt-Weltcup und der drittplatzierte Russe Jewgeni Garanitschew räumten alle 20 Scheiben ab. Dazwischen schob sich trotz zwei Schiessfehlern der Franzose Quentin Fillon Maillet. Bö feierte bereits seinen sechsten Saisonsieg, den 14. insgesamt.

Lena Häcki missriet der Abschluss der Weltcupwoche in Tschechien komplett. Nachdem die Engelbergerin mit dem 5. Platz im Sprint und dem 10. Rang in der Verfolgung überzeugt hatte, lief sie im Massenstartrennen mit sieben Strafrunden nur auf den 25. Platz.

Massenstart-Olympiasiegerin Anastasiya Kuzmina und Paulina Fialkova feierten einen slowakischen Doppelsieg.