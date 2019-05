Weltmeister Lindbohm auch nächste Saison in Lausanne Petteri Lindbohm (25) trägt auch in der kommenden Saison das Dress des Lausanne HC. Der finnische Verteidiger verlängert den auslaufenden Vertrag mit den Waadtländern um ein Jahr.

Petteri Lindbohm (rechts an der Scheibe) bleibt auch als Weltmeister bei Lausanne (Bild: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ)

(sda)

Lindbohm wechselte im letzten Sommer von Nordamerika zu den Lausannern und erreichte mit diesen die Playoff-Halbfinals. Er gehörte neben Harri Pesonen (SCL Tigers) und Toni Rajala (Biel) der «Schweizer» Fraktion an, die am vergangenen Sonntag mit Finnland den WM-Titel geholt hat. In zehn WM-Spielen gelangen Lindbohm zwei Tore und ein Assists.