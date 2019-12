Wendy Holdener mit Mühe qualifiziert Wendy Holdener schafft die Qualifikation für den Weltcup-Parallelslalom der Frauen in St. Moritz mit etwas Mühe.

Wendy Holdener boxt sich durch die Qualifikation KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Die Schwyzerin, die nach dem Startverzicht von Mikaela Shiffrin favorisiert ist, schaffte den Einzug in die K.o.-Läufe der besten 32 vom Nachmittag als 26.

Holdener lag nach dem ersten von zwei Läufen an 19. Stelle. Vor ihrem zweiten Durchgang blieb ihr kaum Zeit, sich vorzubereiten. Prompt verlor sie unterwegs einen Stock. Dennoch blieb die negative Überraschung aus. Ihre Gegnerin in den Sechzehntelfinals ist die Italienerin Marta Bassino.

Ebenfalls vertreten in den Finals am Nachmittag sind Charlotte Chable (17. in der Qualifikation/trifft auf Kristin Lysdahl), Elena Stoffel (28./Meta Hrovat) und Aline Danioth (30./Jekaterina Tkatschenko). Schnellste in der Qualifikation war die Slowakin Petra Vlhova. Die Russin Jekaterina Tkatschenko überraschte als Zweite.