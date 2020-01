Wendy Holdener verpasst ihren vierten Weltcup-Sieg knapp Wendy Holdener verpasst in der Weltcup-Kombination in Zauchensee den möglichen Sieg. Die Schwyzerin wird hinter der Italienerin Federica Brignone Zweite.

Wendy Holdener konnte ihren Rückstand aus dem Super-G nicht ganz wettmachen und musste sich mit Platz 2 begnügen KEYSTONE/AP/GB

Die Ausgangslage hatte sich für Wendy Holdener nach dem ersten Teil des Pensums vielversprechend präsentiert. Eine halbe Sekunde hatte sie im Super-G auf Federica Brignone eingebüsst - ein Rückstand, der aufgrund der Stärkeverhältnisse im Slalom wettzumachen schien. Doch die Innerschweizerin war im Stangenwald lediglich 35 Hundertstel schneller als die Italienerin. Nichts wurde es für die zweifache Weltmeisterin damit mit dem vierten Weltcup-Sieg, dem dritten in einer Kombination nach jenen in Lenzerheide im März 2016 und im Januar 2018.

Federica Brignone, die sich von der Riesenslalom-Spezialistin zu einer Allrounderin entwickelt hat, gewann damit die dritte Weltcup-Kombination in Folge. Im vergangenen und im vorletzten Winter war sie in Crans-Montana nicht zu schlagen gewesen. Für die Tochter der einstigen Slalom-Fahrerin Maria-Rosa Quario war es der insgesamt zwölfte Sieg im Weltcup. Das Podest in Zauchensee komplettierte Brignones Teamkollegin Marta Bassino.

Zwei weitere Schweizerinnen sicherten sich Weltcup-Punkte. Die Nidwaldner Speed-Fahrerin Nathalie Gröbli wurde Achte und schaffte damit ihr mit Abstand bestes Weltcup-Ergebnis. Die Sarganserländerin Rahel Kopp, vor knapp einem Jahr in Crans-Montana Vierte in der Kombination, belegte Platz 17.

Schon im Super-G waren prominente Fahrerinnen gescheitert. Olympiasiegerin Michelle Gisin verpasste ein Tor. Die Slowakin Petra Vlhova, an der WM in Are im vergangenen Winter hinter Wendy Holdener Zweite, und die Amerikanerin Mikaela Shiffrin schieden durch Sturz aus.