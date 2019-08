Werner übertrumpft starken Embolo RB Leipzig stösst nach einem 3:1-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach vorübergehend an die Spitze vor. Timo Werner glänzt mit drei Toren, Breel Embolo erzielt den Treffer für Gladbach.

Der Schweizer Innenverteidiger Nico Elvedi kann gegen Timo Werner nichts ausrichten (Bild: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH)

(sda)

Seit RB Leipzig am Sonntag die Vertragsverlängerung mit Angreifer Timo Werner bis 2023 bekannt gegeben hat, schwebt der 23-Jährige auf Wolke sieben. In den ersten beiden Meisterschaftsspielen für Leipzig jeweils einmal erfolgreich, liess Werner auswärts bei der Borussia Mönchengladbach eine Triplette folgen. Bei seinem ersten Treffer in der 38. Minute liess Werner Nationalmannschaftskollege Matthias Ginter alt aussehen, beim 2:0 zwei Minuten nach der Pause überlief er den Schweizer Innenverteidiger Nico Elvedi problemlos.

Für die Borussia, die gegen Leipzig mit Yann Sommer, Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo auf geballte Schweizer Erfahrung setzte, werden Werner und Leipzig immer mehr zum roten Tuch der Liga. Auch das siebte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel endete ohne Sieg für Gladbach, das vor heimischem Anhang gegen den bei den Fans unbeliebten Retortenklub gar noch gänzlich ohne Punktgewinn dasteht.

Letztlich konnte auch ein erneut stark aufspielender Embolo die nächste Heimniederlage von Gladbach gegen Leipzig nicht abwenden. Zwar überzeugte der 22-jährige Schweizer Internationale mit starkem Zweikampfverhalten, grosser Geschwindigkeit und guten Dribblings, in Sachen Effizienz konnte er mit Werner allerdings nicht mithalten. Für den im Nachwuchs des VfB Stuttgart ausgebildeten Stürmer waren es im siebten Spiel mit Leipzig gegen die Borussia die Treffer sechs, sieben und acht.

Telegramm:

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 1:3 (0:1). - 47'227 Zuschauer. - Tore: 38. Werner 0:1. 47. Werner 0:2. 91. Embolo 1:2. 94. Werner 1:3. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo. Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).