Wolfsburgs Steffen zurück im Training Wolfsburgs Renato Steffen kann nach seiner häuslichen Quarantäne wegen eines positiven Coronatests wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Kehrt nach seinem positiven Coronatest ins Team zurück: Wolfsburgs Renato Steffen KEYSTONE/AP/Hektor Pustina

(sda/dpa)

Der 28-jährige Mittelfeldspieler fehlte deswegen auch der Schweizer Nationalmannschaft in den Nations-League-Partien am Samstag in Spanien und diesen Dienstag in Deutschland.

Dafür fehlt Wolfsburg in nächster Zeit der Linksverteidiger Paulo Otavio. Der 25-jährige Brasilianer zog sich am Freitag im Training eine Muskelverletzung zu.