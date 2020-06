Xamax engagiert senegalesischen Stürmer Sakho Neuchâtel Xamax verpflichtet bis zum Ende der laufenden Saison den 13-fachen senegalesischen Internationalen Diafra Sakho (30).

Diafra Sakho (beim Kopfball) war 1998 WM-Teilnehmer von Senegal KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

(sda)

Der in Frankreich bei Metz ausgebildete Stürmer spielte zwischen 2014 und 2017 in der Premier League für West Ham United, für das er in 71 Spielen 24 Tore erzielte. Stade Rennes und Bursaspor folgten als weitere Stationen.

Seit Ende 2019 war Sakho vereinslos. Er bestand bei Xamax die medizinischen Tests und ist für die 13 ausstehenden Super-League-Spiele einsatzberechtigt.