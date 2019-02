Xhaka und Lichtsteiner mit Arsenal, Seferovic mit Benfica weiter Arsenal mit Granit Xhaka und Stephan Lichtsteiner zieht ohne Probleme in die Achtelfinals der Europa League ein. Nach dem 0:1 im Hinspiel gegen BATE Borissow siegen die «Gunners» im Rückspiel 3:0.

Granit Xhaka bereitete beim 3:0 von Arsenal gegen BATE Borissow zwei Treffer vor (Bild: KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH)

(sda)

Bereits nach gut 200 Sekunden und einem Eigentor von Borissows Verteidiger Sachar Wolkow hatte Arsenal das Handicap aus dem Hinspiel wettgemacht. Mit zwei Toren nach Cornern sorgte der Favorit in der Folge für den endgültigen Umschwung. Zweimal flankte Granit Xhaka, zweimal fand der Schweizer Mittelfeldspieler, der eine starke Leistung zeigte, einen Abnehmer mit dem Kopf.

Kurz vor der Pause traf der Deutsche Shkodran Mustafi zum 2:0, nach einer Stunde erhöhte Sokratis auf 3:0. Neben Xhaka spielte auch Stephan Lichtsteiner als rechter Aussenverteidiger bei Arsenal durch. Der Luzerner verhinderte in der 9. Minute das 1:1, als er den Ball auf der Linie klärte.

Mit Haris Seferovic schaffte ein weiterer Schweizer die Qualifikation für die Runde der letzten 16. Benfica Lissabon reichte zuhause gegen Galatasaray Istanbul nach dem 2:1 im Hinspiel ein torloses Remis. Der zuletzt so treffsichere Seferovic, der auch im Hinspiel getroffen hatte, blieb für einmal im Abschluss ohne Fortune.

Frankfurt und Salzburg begeistern

Ein Eintrag ins Geschichtsbuch gelang Eintracht Frankfurt. Erstmals seit 24 Jahren qualifizierte sich der UEFA-Cup-Sieger von 1980 wieder für die Achtelfinals in einem europäischen Wettbewerb. Gegen Schachtar Donezk siegte das Team von Adi Hütter nach dem 2:2 im Hinspiel zuhause in einem begeisternden Spiel 4:1, die Topskorer Luka Jovic, Sebastian Haller (2) und Ante Rebic trafen allesamt.

Der nach dem Scheitern von Leverkusen an Krasnodar letzte verbliebene Bundesligist musste allerdings auch das Glück in Anspruch nehmen, traf Schachtar beim Stand von 1:2 doch zweimal die Latte. «Wir wollen nach Baku», sagte Makoto Hasebe, der im defensiven Mittelfeld den leicht verletzten Gelson Fernandes ersetzte. In der Hauptstadt Aserbaidschans findet Ende Mai der Europa-League-Final statt.

Neben Frankfurt hatte auch Salzburg die Gruppenphase ohne Verlustpunkt abgeschlossen. Auf die erste Niederlage im Wettbewerb gegen den FC Brügge (1:2) reagierte der letztjährige Halbfinalist bravourös. Im Rückspiel führte die Mannschaft von Marco Rose bereits zur Pause 3:0, Munas Dabbur traf in der Nachspielzeit noch zum 4:0. Salzburg ist seit 17 Heimspielen auf europäischer Ebene ungeschlagen.

Kurztelegramme

Arsenal - BATE Borissow 3:0 (2:0). - Zuschauer. - SR Mallenco (ESP). - Tore: 4. Wolkow (Eigentor) 1:0. 39. Mustafi 2:0. 60. Sokratis 3:0. - Bemerkung: Arsenal mit Lichtsteiner und Xhaka.

Dinamo Zagreb - Viktoria Pilsen 3:0 (2:0). - SR Kovacs (ROU). - Tore: 15. Orsic 1:0. 34. Dilaver 2:0. 73. Petkovic 3:0. - Bemerkungen: Dinamo Zagreb ohne Gavranovic (verletzt). 87. Gelb-Rote Karte gegen Limbersky (Pilsen/Foul).

Eintracht Frankfurt - Schachtar Donezk 4:1 (2:0). - 47'000 Zuschauer. - SR Lahoz (ESP). - Tore: 23. Jovic 1:0. 26. Haller (Handspenalty) 2:0. 63. Moraes 2:1. 80. Haller 3:1. 88. Rebic 4:1. - Bemerkung: Eintracht Frankfurt ohne Fernandes (verletzt).

Salzburg - FC Brügge 4:0 (3:0). - 24'717 Zuschauer. - SR Siebert (GER). - Tore: 17. Schlager 1:0. 29. Daka 2:0. 43. Daka 3:0. 94. Dabbur 4:0. - Bemerkung: 11. Dabbur (Salzburg) scheitert mit Foulpenalty an Horvath.

Valencia - Celtic Glasgow 1:0 (0:0). - SR Aytekin (GER). - Tor: 70. Gameiro 1:0. - Bemerkung: 37. Gelb-Rote Karte Toljan (Celtic/Foul).

Villarreal - Sporting Lissabon 1:1 (0:1). - SR Kralovec (CZE). - Tore: 45. Fernandes 0:1. 80. Fornals 1:1. - Bemerkung: 50. Gelb-Rote Karte gegen Jefferson (Sporting/Unsportlichkeit).

Zenit St. Petersburg - Fenerbahce Istanbul 3:1 (2:1). - Zuschauer. - SR Oliver (ENG). - Tore: 4. Osdojew 1:0. 37. Azmoun 2:0. 43. Topal 2:1. 76. Azmoun 3:1. - Bemerkung: Fenerbahce ohne Frey (Ersatz).

Leverkusen - Krasnodar 1:1 (0:0). - 17'000 Zuschauer. - SR Mazeika (LTU). - Tor: 85. Sulejmanow 0:1. 87. Aranguiz 1:1.

Benfica Lissabon - Galatasaray Istanbul 0:0. - SR Hategan (ROU). - Bemerkungen: Benfica mit Seferovic. Galatasaray ohne Derdiyok (nicht im Aufgebot).

Chelsea - Malmö 3:0 (0:0). - SR Grinfeld (ISR). - Tore: 55. Giroud 1:0. 74. Barkley 2:0. 84. Hudson-Odoi 3:0. - Bemerkungen: Gelb-Rote Karte gegen Bengtsson (Malmö).

Inter Mailand - Rapid Wien 4:0 (2:0). - Zuschauer. - SR Soares Dias (POR). - Tore: 11. Vecino 1:0. 18. Ranocchia 2:0. 80. Perisic 3:0. 87. Politano 4:0.