Xherdan Shaqiri kann auf Einsatz gegen Spanien hoffen Die Schweizer Nationalmannschaft fliegt am Donnerstag mit Xherdan Shaqiri, aber ohne Manuel Akanji nach Madrid für das Nations-League-Spiel am Samstag gegen Spanien.

Xherdan Shaqiri kann weiter auf einen Einsatz in der Partie am Samstag gegen Spanien hoffen KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

In einer Mitteilung am Donnerstagmittag bestätigte der Schweizerische Fussballverband seine Aussagen vom Vorabend, dass alle am Mittwoch durchgeführten Tests auf das Coronavirus mit Ausnahme desjenigen von Akanji negativ ausgefallen waren.

Auch jener von Xherdan Shaqiri fiel negativ aus, nachdem dieser am Montag noch positiv getestet worden war. Ein Bluttest beim Mittelfeldspieler ergab aber den sicheren Hinweis auf vorhandene Antikörper. «Der positive Test ging auf eine frühere Infektion zurück», sagte Teamarzt Martin Maleck in einem vom SFV publizierten Interview. «Er ist aufgrund der Laborwerte mit hundertprozentiger Sicherheit nicht ansteckend, weshalb er nach Rücksprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden wieder in die Mannschaft integriert werden konnte.»

Nach Shaqiris negativem Test muss nun die Gesundheitskommission der UEFA entscheiden, ob der Spieler des FC Liverpool, der am Samstag seinen 29. Geburtstag feiert, gegen Spanien eingesetzt werden darf. Für Shaqiri wäre es der erste Einsatz in der Nationalmannschaft seit Juni 2019.

Anders präsentiert sich die Sachlage bei Manuel Akanji. Beim Verteidiger von Borussia Dortmund deutet laut Maleck alles darauf hin, dass es sich um eine «frische Infektion» handelt. Akanji befindet sich derzeit in Isolation. «Bei ihm kommt es zum normalen Ablauf wie bei jeder anderen Person in der Bevölkerung auch, inklusive der Isolation sowie der Abklärung der sozialen Kontakte.»