Yannick Weber stoppt die Washington Capitals Die Nashville Predators gehen aus einem hart umkämpften Spiel gegen die Washington Capitals als Sieger hervor. Yannick Weber erlebt beim 5:4-Sieg einen speziellen und seltenen Glücksmoment.

Yannick Weber (Mitte) wird von seinen Teamkollegen Matt Duchene und Mikael Granlund zu seinem Tor beglückwünscht KEYSTONE/AP/NW

(sda)

In der Hoffnung, seine Teamkollegen vor dem Tor würden entscheidend abfälschen, schoss der 31-jährige Weber 4:37 Minuten vor dem Ende die Scheibe in Richtung Capitals-Tor. Unberührt und via Pfosten landete der vermeintlich ungefährliche Abschluss zum 5:4 im Tor. Für den Schweizer Verteidiger war es im 486. NHL-Einsatz der 28. Treffer. Da die Capitals in den fast fünf Minuten nicht mehr reagieren konnten, avancierte Weber mit seinem Treffer zum Matchwinner. Erst vier Mal in seiner langen NHL-Karriere ist ihm Solches zuvor gelungen.

Weber belohnte die Predators dafür, dass sie beim Leader der Eastern Conference nie aufgaben. Zwei Mal mussten die Gäste einen Rückstand (0:1 und 3:4) kompensieren, derweil sie selber eine 3:1-Führung aus der Hand gaben, und behielten am Ende trotzdem das bessere Ende für sich. Beim 3:1 durch Rocco Grimaldi liess sich Captain Roman Josi den Assist notieren. Zum ersten Mal nach vier Siegen musste Washington wieder als Verlierer vom Feld.

Capitals-Starspieler Alexander Owetschkin erzielte gegen Nashville seinen 693. NHL-Treffer, womit er in der ewigen Skorerliste an Steve Yzerman vorbeizog. Dem Russen fehlt ein weiteres Tor, um mit Mark Messier auf dem 8. Platz der NHL-Skorer gleichzuziehen.