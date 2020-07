Zanardi erneut stundenlang operiert Der mit einem Handbike schwer verunglückte Ex-Formel-1-Fahrer Alessandro Zanardi wird zum dritten Mal wegen seiner Kopfverletzungen operiert.

Der Zustand von Alessandro Zanardi ist weiterhin ernst KEYSTONE/AP/Mauro Pimentel

(sda/dpa)

Das teilte das Spital in Siena mit. Dorthin war der 53-jährige Italiener nach dem Unfall am 19. Juni gebracht worden. Die OP habe rund fünf Stunden gedauert. Zanardis Zustand bleibe «unter neurologischen Gesichtspunkten» ernst, die Prognosen seien verhalten.

Zanardi hatte in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und kollidierte mit einem Lastwagen. Er erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. 2001 hatte er bei der Premiere der amerikanischen CART-Meisterschaft in Europa auf dem Lausitzring nach einem Unfall beide Beine verloren. Er kämpfte sich aber wieder zurück in den Leistungssport. Er bestritt auch Rennen in der DTM und gewann viermal Gold bei den Paralympics.