Zenhäusern nach Halbzeit-Führung nur Sechster Ramon Zenhäusern konnte seine erste Bestzeit nach einem ersten Lauf nicht zum Sieg nutzen. Der Walliser fiel im Weltcup-Slalom von Kitzbühel noch auf Platz 6 zurück.

Ramon Zenhaeusern fährt im Schneetreiben von Kitzbühel zur Bestzeit im ersten Lauf (Bild: KEYSTONE/APA/APA/HANS KLAUS TECHT)

(sda)

Der Sieg ging wie schon in der Vorwoche in Wengen an den Franzosen Clément Noël, der nach dem ersten Lauf noch 12 Hundertstel hinter Zenhäusern auf Platz 2 gelegen hatte. Noël siegte 0,29 Sekunden vor dem Österreicher Marcel Hirscher. Dritter wurde mit Alexis Pinturault ein weiterer Franzose.

Daniel Yule, der Vorjahres-Dritte in Kitzbühel, belegte Platz 18. Sandro Simonet, Zehnter bei Halbzeit, fiel auf Platz 25 zurück. Loïc Meillard schied im zweiten Lauf aus.