Zuber leihweise von Hoffenheim zu Stuttgart Der Schweizer Internationale Steven Zuber wechselt für die Rückrunde der Bundesliga leihweise von Hoffenheim zum abstiegsbedrohten VfB Stuttgart.

Steven Zuber spielt in der Rückrunde nicht mehr für Hoffenheim, sondern für den VfB Stuttgart (Bild: KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST)

(sda)

Mit Hoffenheim bestritt Zuber in der Vorrunde neun Bundesliga-Spiele, in der Champions League kam er dreimal zum Einsatz. Bei den Kraichgauern besitzt der 27-jährige Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis Juni 2020.

Weil sich Zuber am Dienstag im Training eine leichte Kapselverletzung im Sprunggelenk zuzog, wird er nicht mehr ins Trainingslager der Stuttgarter nach La Manga reisen. Er wird erst in der nächsten Woche in Stuttgart zur Mannschaft stossen.

Stuttgart liegt nach der Vorrunde der Bundesliga auf Platz 16.