Zug und Biel liegen 2:0 in Front In der 2. Runde der Playoff-Viertelfinals schaffen mindestens drei Auswärtsteams das Break. Lausanne gleicht in Langnau die Serie aus, Zug (gegen Lugano) und Biel (gegen Ambri) führen mit 2:0-Siegen.

Lausannes Dustin Jeffrey brachte sein Team auswärts gegen die SCL Tigers mit dem 2:0 definitiv auf Kurs (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Lausanne korrigierte den Fehlstart der deutlichen Heimniederlage am Samstag gegen die SCL Tigers mit einem klaren 3:0 in Langnau. Sandro Zangger, Dustin Jeffrey und Joël Vermin erzielten in den ersten beiden Dritteln die Tore für die Waadtländer, die damit in der Best-of-7-Serie zum 1:1 ausglichen.

Auf Kurs Richtung Halbfinals befinden sich der EV Zug und der EHC Biel. Der Zentralschweizer setzten sich in Lugano souverän mit 5:1 durch. Bereits nach 26 Minuten führten die Gäste in der Resega mit 3:0, ehe Lino Martschini noch zweimal für die Zuger traf. Das erste Spiel hatte der EVZ nur knapp mit 3:2 gewonnen.

Biel drehte die Partie in Ambri nach einem 1:2-Rückstand dank zwei Toren im Schlussdrittel. Toni Rajala glich in der 49. Minute in Überzahl zum 2:2 aus, Michael Hügli gelang 143 Sekunden vor Schluss der Siegtreffer für die Seeländer.