Zwei weitere Schweizer schaffen Sprung ins Haupttableau Henri Laaksonen und Viktorija Golubic stehen am Australian Open in Melbourne im Hauptfeld. Beide gewinnen auch ihre dritte Partie der Qualifikation.

Viktorija Golubic steht zum vierten Mal in Folge am Australian Open in Melbourne im Hauptfeld (Bild: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER)

(sda)

Laaksonen (ATP 166) setzte sich in der 3. und letzten Runde gegen den Portugiesen João Domingues 7:6 (7:4), 6:2 durch und qualifizierte sich damit erstmals für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Golubic (WTA 104) besiegte die Amerikanerin Nicole Gibbs 6:3, 7:6 (7:3). Für die 26-jährige Zürcherin ist es bereits die vierte Teilnahme in Folge am Major in Down Under, bereits 2018 und 2019 hatte sie in Melbourne die Qualifikation überstanden. Auf einen Sieg im Hauptfeld wartet sie allerdings noch.

Dank Laaksonen und Golubic bestreiten sieben Schweizer (drei Männer, vier Frauen) die Einzel-Konkurrenz an dem am Montag beginnenden Turnier.