AB Inbev bekommt für Asiensparte rund 5 Milliarden US-Dollar

Der weltgrösste Bierbrauer AB Inbev wird beim Börsengang seines Asiengeschäfts in Hongkong weniger einnehmen als erhofft. Für die Aktien der Budweiser Brewing Company APAC Ltd. kann AB Inbev bei Investoren nur den Preis am unteren Rand seiner Preisspanne durchsetzen.