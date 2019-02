ABB erhält Auftrag für indische Eisenbahn über 42 Mio US-Dollar Der Industriekonzern ABB hat in Indien einen grösseren Auftrag für die indischen Staatsbahnen erhalten. Im Rahmen dieses Projekts wird ABB Antriebstechnik für elektrische Lokomotiven liefern.

ABB liefert Antriebstechnik für Züge in Indien. (Bild: KEYSTONE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI)

(sda/awp)

Der Auftrag kommt von der Firma Diesel Locomotive Works (DLW) in Varanasi und hat ein Volumen von 42 Millionen US-Dollar, wie ABB am Dienstag mitteilte. Der Auftrag für Traktionsausrüstung sei der bisher grösste dieser Art in Indien. Die Umrichter von ABB werden speziell auf die Bedürfnisse von Indian Railways ausgelegt.

Die indischen Bahnbetreiber wollen mit der Umstellung von Diesel- auf Elektrozüge den nachhaltigen Verkehr stärken.