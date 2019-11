Alibaba rechnet bei Hongkong-Börsengang mit weniger Einnahmen Der Internetriese Alibaba muss bei seinem Börsengang in Hongkong kleinere Brötchen backen als er sich Medienberichten zufolge erhofft hatte. Insgesamt plant der Amazon-Konkurrent beim Gang aufs Parkett 11 Milliarden US-Dollar einzunehmen

Der Internetriese Alibaba rechnet beim Gang an die Hongkonger Börse mit Einnahmen von rund 11 Milliarden US-Dollar. (Bild: KEYSTONE/EPA/ALEKSANDAR PLAVEVSKI)

Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hangzhou mit. Zuletzt war in Medien von bis zu 15 Milliarden die Rede gewesen.

Die 500 Millionen Aktien sollen zu einem Stückpreis von 176 Hongkong-Dollar ausgegeben werden. Das wäre der grösste Börsengang in Hongkong seit 2010. Auch gebe es die Möglichkeit, weitere 75 Millionen Aktien anzubieten.

Die Einnahmen will das Unternehmen nutzen, um weiter zu wachsen und die Digitalisierung voranzutreiben. Die Aktien sollen ab dem 26. November gehandelt werden.

Alibaba ist bereits seit 2014 an der New Yorker Börse gelistet und ist dort soviel wert wie kein anderes asiatisches Unternehmen. Es war der bisher grösste Börsengang überhaupt mit Einnahmen von 25 Milliarden Dollar. Der Rekord könnte demnächst durch den geplanten Börsengang des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco übertroffen werden.

Für die Börse in Hongkong ist der Alibaba-Börsengang eine Genugtuung, nachdem der Börsenbetreiber bereits zahlreiche namhafte Technologiekonzerne aus China an den US-Rivalen verloren hat.

Alibaba hatte den Börsengang eigentlich Insidern zufolge bereits für den Sommer geplant. Doch dann brachen in Hongkong heftige Proteste und Unruhen aus. Zudem drückte der Handelsstreit zwischen den USA und China auf die Stimmung am Markt.