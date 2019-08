Autowelt zollt Piëch Respekt - Flaggen auf Halbmast Die Autowelt nimmt Abschied von Ferdinand Piëch: Weggefährten, Analysten und Börsianer würdigten den langjährigen VW-Chef am Dienstag als prägend für den deutschen Konzern und die gesamte Branche.

«Automobillegende», «Titan der Autowelt» , «grosser Unternehmer»: Die Autowelt würdigt den verstorbenen langjährigen VW-Chef Ferdinand Piëch. (Bild: KEYSTONE/EPA DPA/JULIAN STRATENSCHULTE)

(sda/awp/reu)

Der frühere Firmenpatriarch habe Automobilgeschichte geschrieben - als leidenschaftlicher Manager, genialer Ingenieur und als visionärer Unternehmer, sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. «Unser Unternehmen und seine Menschen haben Professor Piech unendlich viel zu verdanken.» Der Porsche-Enkel Piëch war am Sonntagabend im Alter von 82 Jahren gestorben. An mehreren VW-Werken, darunter am Stammsitz in Wolfsburg und in Dresden, wurden die Fahnen auf Halbmast gesetzt.

VW-Chef Herbert Diess hob Piëchs Rolle beim Aufbau des Konzerns zu einem weltumspannenden Unternehmen mit heute mehr als 660'000 Mitarbeitern und einem Umsatz von zuletzt 235 Milliarden Euro hervor: «Ferdinand Piëch war mutig, unternehmerisch konsequent und technisch brillant.»

Unerwarteter Tod

Piëchs Witwe Ursula erklärte, ihr Mann sei «plötzlich und unerwartet» verstorben. Das «Oberbayerische Volksblatt» berichtete online, Piëch sei nach einem Termin in Oberbayern in einem Edel-Restaurant in Aschau im Chiemgau eingekehrt. Dort sei er plötzlich zusammengebrochen und wenig später in einem Rosenheimer Krankenhaus verstorben.

Piëch hat Volkswagen über zwei Jahrzehnte erst als Vorstands- und dann als Aufsichtsratschef geprägt. 2015 zog sich der gebürtige Österreicher von allen Ämtern in dem Riesenkonzern zurück und verkaufte seine Anteile weitgehend - nachdem er zuvor einen Machtkampf mit dem damaligen VW-Chef Martin Winterkorn verloren hatte.

Achtung trotz Meinungsunterschieden

Auch der VW-Betriebsrat lobte Piëch als grossen Manager, kehrte aber Meinungsunterschiede nicht unter den Tisch. «Wir waren nicht immer in allen Fragen einer Meinung mit unserem früheren Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber wir blicken mit Respekt und Achtung auf sein grosses Lebenswerk», erklärte Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh.

Mit seiner Liebe zum Produkt, seiner strategischen Weitsicht und seinem feinen Gespür für die Weiterentwicklung der Marken des Konzerns habe Piëch die Erfolgsgeschichte von Volkswagen entscheidend geprägt. Die Arbeitnehmervertretung hatte bei Piëchs Versuch, Winterkorn aus dem Amt zu drängen, mit dafür gesorgt, dass sich er sich als Aufsichtsratschef nicht länger halten konnte.

Osterloh erinnerte aber auch daran, dass Piëch 1993 zu einem Zeitpunkt an die Konzernspitze trat, als Volkswagen praktisch ein Sanierungsfall war. Mit der Einführung der Vier-Tage-Woche wurden damals 30'000 Arbeitsplätze in Wolfsburg gerettet. Danach führte Piëch den Konzern auf Augenhöhe an die Konkurrenten Toyota und General Motors heran.

Einer der grossen Unternehmer

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, mit Piëch sei einer der grossen Unternehmer in der Geschichte der Bundesrepublik gestorben. «Dass die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen im Jahr 2015 unter schwierigen Bedingungen beendet werden musste, habe ich sehr bedauert.» Der Dank für Piëchs Leistung und der Respekt blieben davon unberührt.

Analysten und Automanager reihten sich ein: «Ferdinand Piëch war einer der erfolgreichsten Automobilunternehmer aller Zeiten», schrieb Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI. Piëch sei sicherlich kontroverser als manch anderer Spitzenmananger heute gewesen. Dafür habe Piëch Volkswagen jedoch zu aussergewöhnlichen Erfolgen geführt und «keine Ausreden für ein Scheitern akzeptiert».

«Piëch wird als Automobillegende in die Geschichte eingehen, in die gleiche Klasse wie Gottlieb Daimler, Henry Ford und Kiichiro Toyoda», schrieben die Analysten von Bernstein. «Er war ein Titan der Autowelt», twitterte Aston-Martin-Chef Andy Palmer.

Porsche-Enkel und Machtmensch

Der gelernte Maschinenbauer Piëch startete seine Karriere im Alter von 26 Jahren bei Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen. Seinen Ruf als Konstrukteur erwarb sich der Enkel des «Käfer»-Konstrukteurs Ferdinand Porsche bei Audi in Ingolstadt. 1988 rückte Piëch an die Spitze der VW-Tochter, die er zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von BMW und Mercedes machte.

Von 1993 bis 2002 führte er schliesslich Volkswagen als Vorstandschef und leitete im Wolfsburger Konzern anschliessend bis 2015 den Aufsichtsrat. Unter seiner Ägide verleibte sich VW Porsche ein - nachdem der Sportwagenbauer zuvor mit seinem eigenen Versuch gescheitert war, VW zu übernehmen.

In Erinnerung bleibt aber auch die Führungskultur, die Piëch bei Volkswagen prägte. Er führte den Konzern mit eiserner Hand und duldete kaum Widerspruch. Dieser Managementstil, den sein Nachfolger Winterkorn später übernahm, wird mit verantwortlich für den Dieselskandal gemacht, bei dem Ingenieure Abgaswerte aus Angst lieber manipulierten, anstatt einzugestehen, dass die Vorgaben der Konzernführung nicht zu erfüllen waren.

Winterkorns Nachfolger Matthias Müller beendete die zentralistische Führung in Wolfsburg und leitete die Aufarbeitung des Dieseldesasters ein, die Volkswagen bisher 30 Milliarden Euro gekostet hat. Seit gut einem Jahr steht nun der frühere BMW-Manager Herbert Diess an der Spitze des weltgrössten Autokonzerns. Er soll den Dieselskandal vergessen machen und den Konzern ins Zeitalter der Elektromobilität führen.