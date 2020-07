Corona-Krise reisst Ryanair in die Verlustzone

Der Zusammenbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise hat Europas grössten Billigflieger Ryanair nicht so tief in die roten Zahlen gerissen wie befürchtet. Unter dem Strich stand im ersten Quartal bis Ende Juni ein Verlust von 185 Millionen Euro.