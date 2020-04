Coronavirus: Südkorea verschärft Einreisekontrollen für Ausländer Aus Sorge vor einer Zunahme importierter Fälle von Corona-Infektionen will Südkorea die Einreisebestimmungen weiter verschärfen. Dies kündigte Premierminister Chung Sye Kyun am Mittwoch an.

Aus Sorge vor Ansteckungen mit dem Coronavirus schottet sich Südkorea vom Ausland weiter ab. KEYSTONE/AP/Lee Ji-eun

(sda/dpa)

Demnach würden sogenannte Visa-Waiver-Programme mit Ländern für ein visumfreies Reisen vorläufig auf Eis gelegt. Auch sollen keine neuen Visa für Staatsbürger aus den Ländern ausgestellt werden, die wegen der Pandemie die Einreise von Besuchern aus Südkorea verbieten. Eine formale Entscheidung darüber solle später bekanntgegeben werden, hiess es. Welche Länder genau betroffen sind, war zudem zunächst unklar.

Angst vor Ansteckungen

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 in Südkorea ist in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Sorgen bereitet den Behörden jedoch weiter neben lokalen Häufungen von Fällen der Zustrom von ankommenden Passagieren aus dem Ausland, die mit dem Virus infiziert sind. Die Mehrheit von ihnen sind allerdings Südkoreaner, die aus Angst vor einer Ansteckung aus Ländern zurückkehren, in denen sich das Virus rasch ausbreitet. Alle Ankommenden aus den USA und Europa müssen sich in zweiwöchige Quarantäne begeben.

Als «positives Signal» werteten die Gesundheitsbehörden unterdessen, dass die Zahl der Neuinfektionen im Land drei Tage nacheinander bei nur etwa 50 gelegen habe. Am Dienstag seien 53 Fälle hinzugekommen, nach jeweils 47 an den beiden Tagen davor. Die Gesamtzahl stieg auf 10 384. Die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit Covid-19 kletterte um acht auf 200. In Südkorea hatte sich bereits im März nach dem Höhepunkt Ende Februar mit mehr als 900 Infektionsnachweisen innerhalb eines Tags ein deutlicher Abwärtstrend eingestellt. Das Land gilt wegen seines rigiden Testprogramms mittlerweile als Vorbild für die Bekämpfung des Coronavirus.