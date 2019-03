Defekte Maschine legt Londoner Flughafen Stansted kurzzeitig lahm

Ein defektes Flugzeug hat den Betrieb am Londoner Flughafen Stansted am Freitagabend vorübergehend zum Erliegen gebracht. Die Crew einer Laudamotion-Maschine musste den Start wegen Triebwerksproblemen abbrechen, wie es in einem Tweet der Fluggesellschaft hiess.