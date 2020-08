Deutsche Wirtschaft steigert Umsatz den dritten Monat in Folge

Industrie, Bau, Handel und Dienstleister in Deutschland haben ihren Umsatz im Juli den dritten Monat in Folge gesteigert. Die gewerbliche Wirtschaft nahm zusammen 1,9 Prozent mehr ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.