Dutzende Flugausfälle in Manchester wegen Problemen mit Betankung Wegen Strom-Problemen und daraus resultierenden Betankungsschwierigkeiten sind am Flughafen im nordenglischen Manchester Dutzende Flüge gestrichen worden. Laut Medienbericht fielen 86 Flüge aus.

Ein Flugzeug der Pakistan International Airlines am Flughafen in Manchester. (Bild: KEYSTONE/AP/JON SUPER)

(sda/dpa)

44 Landungen und 42 Abflüge seien gestrichen worden, berichtete die Zeitung «Manchester Evening News» am Sonntagabend unter Berufung auf eine Flughafensprecherin.

Ein Airport-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur PA, die Probleme hätten am Nachmittag begonnen. Experten arbeiteten an deren Behebung. Der Flughafen in Manchester ist nach eigenen Angaben der drittgrösste des Landes.