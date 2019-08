Ex-VW-Konzernchef Ferdinand Piëch ist tot

Ferdinand Piëch, ehemaliger Vorstands- und Aufsichtsratschef des Volkswagen-Konzerns, ist tot. Piëch sei am Sonntagabend in einem Spital im bayerischen Rosenheim im Alter von 82 Jahren gestorben, berichtete die «Bild»-Zeitung am Montagabend.