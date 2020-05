Fed: US-Wirtschaft könnte um bis zu 30 Prozent schrumpfen Die US-Wirtschaft könnte im laufenden Quartal um bis zu 30 Prozent schrumpfen. Dies geht aus einer Einschätzung der US-Notenbank Fed hervor.

Der Chef der US-Zentralbank Jerome Powell sieht einen starken Wirtschaftseinbruch auf die USA zukommen. KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin

(sda/afp)

Es sei gut möglich, dass das Bruttoinlandprodukt um 20 bis 30 Prozent abnehme, sagte Fed-Direktor Jerome Powell am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Interview des Fernsehsenders CBS. Er sehe aber eine «gute Chance», dass es im dritten Quartal dann wieder eine Zunahme des Wirtschaftswachstums in den USA gebe, hiess es weiter.