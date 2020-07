Grossbritannien nimmt Waffenexporte nach Saudi-Arabien wieder auf Grossbritannien will trotz internationaler Bedenken wieder Waffen nach Saudi-Arabien liefern. Es gibt kein eindeutiges Risiko für einen Missbrauch des Rüstungsmaterials im Jemen-Konflikt, wie Handelsministerin Lizz Truss in London mitteilte. Aktivisten und die Opposition reagierten auf die Ankündigung mit scharfer Kritik.

ARCHIV - Aktivisten der Campaign Against Arms Trade protestieren im Juni 2019 in London gegen britische Waffenexporte an Saudi-Arabien. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa Keystone/PA Wire/Stefan Rousseau

(sda/dpa)

Eine von Saudi-Arabien geführte Militärallianz kämpft seit mehreren Jahren im Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Die Waffenexporte waren daher von einem britischen Gericht vorübergehend gestoppt worden.

Aktivisten der Campaign Against Arms Trade nannten die Pläne der britischen Regierung am Dienstagabend eine «moralische Bankrotterklärung». Die Bombenangriffe der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition hätten im Jemen die schlimmste humanitäre Krise der Welt verursacht. Anwälte sollten nun die Pläne der Regierung überprüfen, kündigte die Organisation an.

Emily Thornberry von der oppositionellen Labour-Partei hält die Entscheidung für «moralisch unvertretbar». Die Organisation Save The Children teilte mit, die Kinder im Jemen «brauchen Schutz und nicht noch mehr Bomben». Amnesty International bezeichnete den Schritt der britischen Regierung als «zutiefst zynisch».

Erst am Montag hatte die Regierung in London Sanktionen wie Einreiseverbote wegen Menschenrechtsverletzungen gegen Personen in Saudi-Arabien verhängt, die für den Tod des Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich sein sollen. Die saudische Regierung hatte den Mord auf internationalen Druck eingeräumt. Ein Sonderkommando aus Riad hatte den Journalisten 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul brutal getötet. Von Leichnam fehlt jede Spur.