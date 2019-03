Huawei-Manager: In zwei Jahren Falt-Smartphones unter 1000 Euro Huawei will den Preis auffaltbarer Smartphones in zwei Jahren unter die Marke von 1000 Euro bringen. Das erste Modell Mate X, das im Sommer auf den Markt kommt, soll noch rekordverdächtige 2300 Euro kosten.

Handy (Modell Mate X) mit faltbarem Display des chinesischen Herstellers Huawei. (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/ANDREU DALMAU)

(sda/dpa)

«Mit der Zeit werden wir es auch unter 1000 Euro drücken können. Dafür brauchen wir ein bis zwei Jahre», sagte der für das Konsumentengeschäft zuständige Huawei-Manager Richard Yu der deutschen Zeitung «Welt am Sonntag». Später könnten diese Geräte auch in den Bereich von 500 Euro vorstossen, was jedoch länger dauern werde, prognostizierte er.

Huawei und Samsung sind die Vorreiter bei der neuen Geräteklasse von Smartphones mit faltbaren Displays, die sich zu einem kleinen Tablet auffalten lassen. Das Samsung-Gerät Galaxy Fold, das in Europa Anfang Mai verfügbar sein soll, wird 2000 Euro kosten.