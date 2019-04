Indonesien überprüft Schliessung von «Dracheninsel» Komodo nochmals

Indonesien will die angekündigte Schliessung der «Dracheninsel» Komodo noch einmal überprüfen. Das Forst- und Umweltministerium kündigte am Montag in der Hauptstadt Jakarta an, dass frühestens im Juli eine endgültige Entscheidung getroffen werde.