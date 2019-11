Japans Verbraucher steigern Ausgaben so stark wie nie Die japanischen Verbraucher haben ihre Ausgaben im September so stark ausgeweitet wie nie zuvor. Vor dem Inkrafttreten einer Mehrwertsteuererhöhung schnellten die Konsumausgaben um 9,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr in die Höhe.

Japans Konsumenten haben vor der Erhöhung der Mehrwertsteuer kräftig eingekauft. (Bild: KEYSTONE/EPA/EVERETT KENNEDY BROWN)

(sda/reu)

Dies geht aus Daten der japanischen Regierung vom Freitag hervor. Das ist so viel wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung 2001 und deutlich mehr als Analysten erwartet worden war.

Damit stieg der Konsum den zehnten Monat in Folge - auch das ist ein Rekord. Allerdings warnen Experten für Rückschlägen: «Wir gehen davon aus, dass der Konsum von Oktober bis Dezember in schwieriges Fahrwasser gerät, weil die Mehrwehrtsteuer erhöht wurde und die Wirtschaft schrumpfen dürfte», sagte Yoshiki Shinke, Chefvolkswirt beim Analyseinstitut Dai-ichi Life.

Neues Konjunkturpaket

In Japan wurde die Mehrwertsteuer am 1. Oktober auf zehn Prozent von acht Prozent angehoben. Der Schritt gilt als wichtiger Bestandteil, die hohe Verschuldung des Landes in den Griff zu bekommen. Allerdings könnte er die Kauflaune der Verbraucher trüben und damit das Land in eine Rezession abgleiten lassen. Die japanische Notenbank hat bei ihrer Zinssitzung vergangene Woche die Füsse stillgehalten, aber eine weitere Lockerung signalisiert, falls nötig.

Ministerpräsident Shinzo Abe wies unterdessen seine Minister an, ein Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. Damit soll einerseits die Wirtschaft angekurbelt, andererseits die Infrastruktur für Naturkatastrophen gerüstet werden. Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura sagte, die Regierung werde das Paket so bald wie möglich zusammenstellen. Wie gross es ausfalle, sei aber noch unklar.