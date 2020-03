JPMorgan-Chef Jamie Dimon notfallmässig am Herzen operiert

Der Chef der grössten US-Bank JPMorgan Chase, Jamie Dimon, hat sich einer Notoperation am Herzen unterziehen müssen. Der Eingriff sei am Morgen erfolgt und erfolgreich verlaufen. Dimon sei auf gutem Wege der Erholung, teilte JPMorgan Chase am Donnerstag mit.