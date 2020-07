Konjunktursturz in USA - BIP sackt annualisiert um 32,9 Prozent ab

Die Corona-Krise hat in den USA einen beispiellosen Konjunktursturz ausgelöst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im zweiten Quartal um auf das Jahr hochgerechnet 32,9 Prozent zurück, wie das Handelsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte.