Kräftiger Absatzrückgang bei Autohersteller PSA Der französische Autohersteller PSA mit den grossen Marken Peugeot, Citroën und Opel hat einen kräftigen Absatzrückgang verbucht. Die Verkäufe sanken im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weltweit um 12,8 Prozent auf gut 19 Millionen Fahrzeuge.

Der französische Auto-Hersteller PSA sieht sich einem massiven Absatzrückgang gegenüber. Zu PSA gehören etwa Peugeot, Citroen und Opel. (Bild: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO)

(sda/awp/dpa)

Dies teilte PSA am Montag in Rueil-Malmaison bei Paris mit. Während es in Europa einen kleinen Zuwachs gab, verzeichneten Überseemärkte in Asien oder Lateinamerika deutliche Einbussen.

PSA bestätigte eine frühere Ankündigung, wonach Opel nach Russland zurückkehren werde. Die Modelle Zafira Life und Grandland X sollten dort in einigen Monaten erhältlich sein, berichtete der Hersteller. Geschäftszahlen für das erste Halbjahr will PSA am Mittwoch nächster Woche (24. Juli) vorlegen.