Medien: Automanager Ghosn soll in Japan erneut festgenommen werden

Der frühere Nissan- und Renault-Chef Carlos Ghosn soll Medienberichten zufolge in Japan erneut festgenommen werden. Staatsanwälte hätten sich am Donnerstagmorgen (Ortszeit) zum Haus des Automanagers in Tokio begeben.