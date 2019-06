Modehändler H&M steigert Umsatz im zweiten Quartal Der schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt. Die Erlöse stiegen von März bis Mai im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf rund 57,5 Milliarden schwedische Kronen. Das sind umgerechnet rund 6,1 Milliarden Franken.

Das schwedische Modeunternehmen H&M ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Die Neuausrichtung der Gruppe scheint Früchte zu tragen. (Bild: KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

(sda/awp/dpa)

Dabei half erneut die schwache schwedische Währung, wechselkursbereinigt betrug das Plus noch sechs Prozent, wie das Unternehmen am Montag in Stockholm mitteilte. H&M schnitt in etwa wie von Analysten erwartet ab. Gleichwohl fiel der Kurs der Aktie am Montag kurz nach Handelsbeginn um 1,5 Prozent.

Das H&M-Management betonte, die Neuausrichtung des Unternehmens gehe in die richtige Richtung. Allerdings bleibe noch viel zu tun und der Konzern stehe angesichts der sich schnell wandelnden Textilbranche weiter vor einigen Herausforderungen.

Der Modehändler steckt seit längerem in der Krise. Im Gegensatz zur Konkurrenz läuft der Ausbau des Online-Handels bei den Schweden sehr schleppend. Die Folge waren volle Lager und ausufernde Rabattschlachten. Im ersten Quartal belasteten zudem millionenschwere Kosten für den Austausch der Online-Plattform in Deutschland das Ergebnis.

Den vollständigen Bericht über die ersten sechs Geschäftsmonate will der Zara-Konkurrent am 27. Juni vorlegen.