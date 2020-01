Nachfrage nach PCs steigt erstmals wieder seit 2011 Die weltweite Nachfrage nach PCs ist im vergangenen Jahr erstmals seit 2011 wieder gestiegen. Getrieben von der Ausmusterung des Microsoft-Betriebssystems Windows 7 kletterte die Zahl der ausgelieferten Rechner um 0,6 Prozent auf 261 Millionen Einheiten.

Weniger wegen den Gamern, sondern mehr aufgrund der Ablösung von Windows 7 in vielen Büros wurden 2019 erstmals seit 8 Jahren wieder steigende Absatzzahlen von PCs verzeichnet. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

(sda/awp/reu)

Dies schreiben die Marktforscher von Gartner in ihrer am Dienstag veröffentlichten Studie. «Der PC-Markt erlebte zum ersten Mal seit 2011 ein Wachstum, angetrieben durch die starke Nachfrage nach Windows 10 Upgrades, insbesondere in den USA, EMEA und Japan», erklärte Gartner-Analyst Mikako Kitagawa.

Es werde erwartet, dass sich dieses Wachstum auch nach dem Ende der 2009 eingeführten Version Windows 7 in diesem Monat fortsetzt. Viele Unternehmen in den aufstrebenden Regionen wie China, Eurasien und Asien/Pazifik hätten noch nicht aufgerüstet.