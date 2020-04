Nasa will im Mai wieder Astronauten von USA aus zur ISS schicken

Ende Mai will die US-Raumfahrtbehörde Nasa erstmals seit fast zehn Jahren wieder Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS schicken. Dies teilte Nasa-Chef Jim Bridenstine am Freitag (Ortszeit) per Kurznachrichtendienst Twitter mit.