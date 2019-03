«Reife Märkte» sind der Motor des Schweizer Aussenhandels Die Ausfuhren in hoch entwickelte Industriestaaten sind für die Schweizer Exportwirtschaft essenziell. Drei von vier Exportfranken verdiene die Schweiz in den «reifen Märkten» in Europa, Nordamerika und in Japan.

(awp/sda) Diese seien der Wachstumsmotor des Schweizer Aussenhandels, heisst es in einer Studie von «Swiss Global Enterprise» (S-GE) und der Credit Suisse.

Seit der Weltwirtschaftskrise 2009 seien zwei Drittel des Exportwachstums auf die «reifen Märkte» zurückzuführen, heisst es in einer Mitteilung der Exportförderungsorganisation S-GE vom Donnerstag. Auch wenn in diesen Märkten ein Grossteil des Grundbedarfs an Waren und Dienstleistungen bereits gedeckt sei, positionierten sich Schweizer Exporteure in diesen Ländern in «gewinnträchtigen Nischen».

Die Ausfuhren in den wichtigsten Exportmarkt, die Eurozone, seien durch kulturelle und geografische Nähe sowie einen privilegierten Marktzugang attraktiv. «Zudem haben sie sich als gute Einstiegsmärkte für Export-Anfänger etabliert», wird S-GE-Geschäftsführer Daniel Küng zitiert. Häufig werde aber auch unterschätzt, dass Exporteure lokale Regulierungen berücksichtigen müssten, die Geschäftsmodelle dem Zielland anpassen und sich gegen starke Konkurrenz mit Innovationskraft durchsetzen müssten.

Kanada mit Potential

Auch in den kommenden Jahren dürften Schweizer Exporte in «reife Märkte» gemäss den Studienverfassern weiter zulegen - allen voran nach Deutschland. Grosses Wachstumspotenzial bestehe aber auch in anderen Ländern wie etwa Kanada.

Zwar spiele das nordamerikanische Land in der Statistik derzeit noch keine grosse Rolle, halte der Wachstumstrend allerdings an, dürfte Kanada für die Schweizer Exportwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen. Allein in den letzten 20 Jahren seien die Warenexporte dorthin durchschnittlich um 7,5 Prozent pro Jahr angestiegen.