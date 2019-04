Samsung führt weltweit erstes 5G-Smartphone ein

Swisscom zeigt erstmals 5G-Handyprototypen in der Schweiz

Die künftige Mobilfunkgeneration 5G nimmt langsam Gestalt an und schrumpft auf alltagstaugliche Dimensionen. Waren vor einem Jahr 5G Empfangsgeräte noch so gross wie ein Büroschrank, zeigte die Swisscom am Donnerstag erstmals den Prototypen eines 5G-Smartphones.