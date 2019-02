Schweizer Unternehmen zeigen sich etwas vorsichtiger Die Konjunktursorgen in Europa schwappen allmählich auch in die Schweiz über: In den Konjunkturumfragen der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich zeigen sich die Unternehmen vorsichtiger als bisher - allerdings bewegt sich das Geschäftsklima immer noch auf hohem Niveau.

(awp sda) Der Geschäftslageindikator sei mit einem Minus in das neue Jahr gestartet und damit im Januar den zweiten Monat in Folge gesunken, teilte die KOF am Dienstag mit. Klaus Abberger, Leiter der KOF Konjunkturumfragen, relativierte den Rückgang jedoch: Es handle sich dabei um einen «kleinen Knick», sagte er vor den Medien in Zürich. Alarmismus sei fehl am Platz.

Vor den Konjunkturumfragen haben bereits diverse andere Indikatoren wie etwa der Einkaufsmanager-Index eine Verlangsamung des Schweizer Wirtschaftswachstums angezeigt. Oder die Exporte, die im Gesamtjahr 2018 zwar auf einen neuen Rekordstand geklettert waren, sanken im Dezember wieder. Entsprechend stellen sich Ökonomen und Analysten auf eine Verlangsamung ein.

Firmen in guter Verfassung

Auch Konjunkturforscher Abberger geht davon aus, dass sich die Konjunktur etwas verlangsamt, aber nicht dass sie einbricht. So zeigt sich etwa in den Konjunkturumfragen das Verarbeitende Gewerbe weiterhin in guter Verfassung: Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, die Kapazitätsauslastung ist stabil und bewegt sich über dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Auch der Bau befindet sich in einer stabilen Situation. Der Preisdruck habe nachgelassen und die Auslastung normalisiere sich, sagte Abberger. Und das Gastgewerbe habe sich auf befriedigendem Niveau stabilisiert. Die Umsätze würden nicht länger sinken, sondern tendenziell steigen. Fit zeigten sich in der Umfrage auch Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister.

Erholung im Detailhandel gestoppt

«Wir müssen uns um keine Branche Sorgen machen», sagte der KOF-Ökonom weiter. Am ehesten sei es im Detailhandel schwierig. Der Detailhandel hatte in den letzten Jahren insbesondere mit der Frankenaufwertung, etwa nach dem Frankenschock zu kämpfen. Doch in den letzten zwei Jahren schwenkte die Branche auf einen Erholungskurs ein. «Diese Aufwärtsbewegung ist nun gestoppt», sagte Abberger.

Die Umsatzerwartungen hätten sich eingetrübt und die Läden selbst bestellten vorsichtiger. «Der Detailhandel kann nicht so richtig Zugkraft entwickeln», fasste es Abberger zusammen. Ein Faktor für dafür sei auch das Konsumverhalten. Die Kaufkraft der Schweizer Konsumenten fliesse öfters in andere Bereiche wie Wellness oder Reisen. Und eingekauft werde immer häufiger auch online im Ausland. «Der Detailhandel verliert im Konsum an Bedeutung.»

Unsicherheit steigt

Doch auch die Branchen, die weiterhin in einer guten Lage sind, zeigen sich in der Umfrage insgesamt vorsichtiger. Damit reagieren sie auch auf die Abkühlungssignale aus dem Ausland. In Deutschland, dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz, verschlechterte sich etwa das Geschäftsklima im Januar überraschend stark. So stimmten das Brexit-Risiko, die Wachstumsschwäche in China und der US-Haushaltszoff die Top-Manager in Deutschland so pessimistisch wie seit fast drei Jahren nicht mehr.

Dass im Zuge der Unsicherheit um den EU-Austritt der Briten und der Handelskonflikte auch hierzulande die Unsicherheit gestiegen ist, verdeutlicht der sogenannte «Theil Disagreement» Indikator. Dieser misst, wie unterschiedlich die Produktionserwartungen der Firmen ausfallen. Wenn die Erwartungen stark auseinander gehen, ist das ein Zeichen für Unsicherheit. Der Indikator zeigt laut Abberger, dass die Unsicherheit zugenommen hat, «aber sie ist nicht dramatisch.»

Beschäftigungsaufbau verlangsamt sich

Auf dem Arbeitsmarkt dürfte die Lage derweil insgesamt gut bleiben. Die Arbeitslosenquote war im letzten Jahr auf 2,6 Prozent gefallen - letztmals war sie vor dem Ausbruch der Finanzkrise auf einem derart tiefen Niveau gewesen. Der KOF-Beschäftigungsindikator zeigte aber zuletzt an, dass der Arbeitsmarkt seinen Höhepunkt bereits überschritten hat.

Laut den Konjunkturumfragen planen allerdings kaum Firmen einen Stellenabbau. «Der Beschäftigungsaufbau dürfte sich aber verlangsamen», sagte Abberger.

In die Ergebnisse der KOF Konjunkturumfragen vom Januar sind Antworten von mehr als 4'500 Firmen aus der Industrie, dem Baugewerbe und den wichtigsten Dienstleistungsbereichen eingeflossen. Die Unternehmen werden je nach Branche monatlich oder vierteljährlich befragt.