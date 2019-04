Strenge Auflagen sollen Autoabgase in London verringern

Besitzer alter Autos müssen künftig eine Gebühr zahlen, um ins Londoner Stadtzentrum fahren zu dürfen. Das sieht eine neue Regelung vor, die am Montag in Kraft trat. Sie soll die Umweltverschmutzung in London senken und die Gesundheit der Einwohner besser schützen.