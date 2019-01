Tesa-Klebestoffsparte und Nivea-Produkte schieben Beiersdorf an Gute Geschäfte mit den Marken Nivea und Eucerin sowie der Klebstoffsparte Tesa haben den Umsatz des deutschen Konsumgüterkonzerns Beiersdorf im vergangenen Jahr erhöht. Die Erlöse kletterten um 2,5 Prozent auf 7,23 Milliarden Euro.

Gute Geschäfte mit Nivea und Eucerin sowie der Klebstoffsparte Tesa haben den Umsatz des deutschen Beiersdorf-Konzerns 2018 angekurbelt. (Bild: KEYSTONE/AP/FABIAN BIMMER)

(sda/awp/reu)

Im Konsumgüterbereich, zu dem auch die Luxus-Kosmetikprodukte von La Prairie, Atrix-Handcreme, Labello-Lippenpflege und 8x4-Deos gehören, legte der Umsatz um 1,6 Prozent auf 5,89 Milliarden Euro zu, wie das Hamburger Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Sparte Tesa, die knapp ein Fünftel zu den Erlösen beiträgt, kam auf ein Umsatzplus von 6,8 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Hier machten sich negative Wechselkurseffekte bemerkbar.

Der neue Konzernchef Stefan De Loecker kündigte an, auf der Grundlage von 2018 würden im laufenden Jahr «wichtige strategische Weichen» gestellt, um weiteres nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Am 27. Februar wird der Konzern seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr veröffentlichen und dann auch Einblick in die Gewinnentwicklung geben.