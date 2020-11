US-Airlines fordern erneut Staatshilfen - Brief an US-Kongress

Die von der Corona-Krise gebeutelten US-Fluggesellschaften dringen auf weitere Staatshilfen. In einem Brief an den US-Kongress forderte der Lobby-Verband Airlines for America ein neues Hilfsprogramm zur Fortzahlung von Löhnen und Gehältern.