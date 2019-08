US-Notenbank plant eigenes Echtzeit-Zahlungssystem ab 2023

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) plant ihr eigenes Echtzeit-Zahlungs- und Abwicklungssystem, das rund um die Uhr in Betrieb sein soll. Das Projekt solle 2023 oder 2024 an den Start gehen, teilte die Zentralbank am Montag (Ortszeit) weiter mit.