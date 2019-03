Vale will laut Insider nach Dammbruch-Katastrophe Chef feuern

Nach dem verheerenden Dammbruch bei einem Bergwerk in Brasilien im Januar will der Eisenerz-Konzern Vale Firmenkreisen zufolge seinen Chef Fabio Schvartsman entlassen. Auch andere hochrangige Mitarbeiter sollten ihren Job verlieren, sagte ein Insider am Samstag.