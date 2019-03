Zuger Fundamenta Real Estate mit Rekordergebnis Die Zuger Immobiliengesellschaft Fundamenta Real Estate hat im vergangenen Geschäftsjahr ein Rekordergebnis erzielt. Ihr Gewinn stieg um 79,8 Prozent auf 22,98 Millionen Franken.

Atrraktive Anlagen: Immobilien. (Symbolbild: Luzerner Zeitung)

(sda/awp) Die Aktionäre sollen am Erfolg durch eine um 25 Prozent höhere Dividende teilhaben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Für das laufende Jahr ist Fundamenta Real Estate zuversichtlich, die angestrebten Zielwerte auch 2019 zu erreichen. Die Aktien der Immobiliengesellschaft werden seit Dezember 2018 an der Schweizer Börse gehandelt.

Dank eines starken Ausbaus bei den Liegenschaften stieg der Mietertrag um 15,9 Prozent auf 25,8 Millionen Franken. Zudem trugen Bewertungseffekte zu einem Bewertungsgewinn von 15,9 Millionen Franken bei. Der operative Reingewinn legte um 23,7 Prozent kräftig auf 10,33 Millionen Franken zu. Die Eigenkapitalbasis belief sich den Angaben zufolge zum Jahresende auf 48,8 Prozent.

Das Immobilienportfolio der Gesellschaft besteht zu über 90 Prozent aus Wohnliegenschaften und wurde gezielt ergänzt. Strategische Akzente würden durch die Weiterentwicklung einzelner Liegenschaften im Bestand gesetzt, teilte die Fundamenta Real Estate mit. Insgesamt sei das Portfolio um mehr als einen Viertel erweitert worden und habe zum Stichtag einen Wert von 748,62 Millionen Franken erreicht.

Fundamenta Real Estate will den Portfolioausbau und das aktive Bestandsmanagement fortführen. Derzeit würden Akquisitionsmöglichkeiten geprüft und Projekte in Zürich, Luzern und Basel vorangetrieben. Nach erfolgreicher Umsetzung erwartet die Gesellschaft mittelfristig eine markante Steigerung der Ertragslage.

Um der wachsenden Grösse der Gesellschaft Rechnung zu tragen, soll der der Verwaltungsrat von drei auf fünf Mitglieder erweitert werden. Daher solle auf der Generalversammlung die Zuwahl von Frédéric de Boer und Herbert Stoop vorgeschlagen werden.