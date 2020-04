Auch GP Frankreich verschoben Auch der Grand Prix von Frankreich am 17. Mai in Le Mans fällt der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Die Rennen werden auf ein noch zu bestimmendes Datum verschoben.

Tom Lüthi muss sich weiter gedulden KEYSTONE/MARCEL BIERI

(sda/afp)

Zuvor waren schon die Grand Prix von Thailand (neu am 4. Oktober), den USA (15. November), Argentinien (22. November) und Spanien in Jerez (noch offen) verschoben worden.

Weitere Anpassungen dürften folgen, steht doch der GP Italien am 31. Mai in Mugello als nächstes im angepassten WM-Kalender. Während die Moto2- und Moto3-Piloten die Saison Anfang März in Katar eröffnet haben, ist die MotoGP noch ohne Rennen.